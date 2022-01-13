إزالة 20 حالة تعد على المجاري المائية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على المجاري المائية والترع بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للري والجهات المختصة للتصدي لظاهرة التعدي على أراضى الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن التعدي على المجاري المائية والترع خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن تنفيذ الإزالات حفاظًا على الرقعة الزراعية وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه حفاظًا على هيبة الدولة.

إزالة التعديات

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الهدف من إزالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط تمكنت من إزالة 20 حالة تعدي في المهد على مجاري مائية بنطاق هندسة ري القوصية وهندسة ري أبوتيج وذلك ضمن الجهود المبذولة لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

إزالة التعديات

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط المهندس عمر سيف النصر أن الإدارة العامة لري أسيوط بالتنسيق مع هندسة ري أبوتيج وهندسة ري القوصية والأجهزة التنفيذية نجحت في تنفيذ إزالة في المهد لعدد 20 حالة تعد على المجاري المائية ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة العامة لري أسيوط لإزالة التعديات المجاري المائية والترع لتوصيل مياه الري للزراعات.

إزالة التعديات

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع الري لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية وشبكة الترع والمصارف يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية والمرور المستمر لمنع التعدى عليها مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

إزالة في المهد لـ20 حالة تعدي على المجاري المائية (5)