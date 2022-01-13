الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

المشاكل المالية هي الأبرز.. صعوبات تواجه المرأة بعد الانفصال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مرحلة الانفصال تعد مرحلة ليست سهلة على الإطلاق، فتواجه الأم المزيد من الصعوبات في هذه المرحلة، فبعد فترة طويلة من وجودها مع شريك حياتها يتقاسما سويًا أعباء الحياة، تجد نفسها في مرحلة مختلفة تمامًا وحدها.

وفقًا لموقع "yourtango" يمكن أن تشعر الأم المنفصلة أن الأمر ليس سهلًا، ولكن بعد مرور بعض الوقت يصبح الأمر روتينيًا، على الرغم من أن كل شخص مختلف وكل طلاق فريد من نوعه، بشكل عام هناك الكثير من المحن أو القضايا المتشابهة التي تشاركها الأمهات المنفصلات في هذه السطور.

 

1-مشاكل مالية

كل شخص يعاني من مشاكل مالية، ولكن بعد الطلاق، تميل هذه المشاكل إلى التكاثر لبعض الوقت، قد يكون الصراع مع أموالك بصفتك الشخص الوحيد أمرًا شاقًا ومرهقًا بشكل لا يصدق، من المؤكد أن الاعتراف بأنك تواجههم ليس بالأمر السهل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشكوى من الدمار المالي يمكن أن تقابل برد غير متعاطف مثل، “حسنًا، أنت من أخترت الحصول على الطلاق”.

2-الحاجة إلى استراحة مقابل افتقاد طفلك

طبيعي أن تكون الأم بحاجة إلى استراحة من طفلها ولو ساعة في مقابل الذهاب مع الأصدقاء لقضاء عطلة ما خارج المنزل، لا يكون ذلك متاحا بالطبع في حالة الطلاق، لذا عليك الاستغناء عن هذا الخيار مقابل الحفاظ على طفلك.

3-كيف سيتكيف الأطفال

يختلف الأطفال في استجابتهم للطلاق، ولكن عندما يواجه الأطفال أوقاتًا عصيبة، لا أحد يريد أن يرفع يده ويقول: هذا صعب، بالطبع، من الضروري الحصول على علاج عائلي أو دعم لمساعدة الجميع على إجراء تعديل جيد في هذه الحياة الجديدة بعد الطلاق، ويمكن مشاركة كبار العائلة في هذا الأمر.

4-تضرر المعارك القانونية

يعلم الجميع أن معارك الطلاق القانونية يمكن أن تضر - وتستنزف - لكن مستوى الأذى يمكن أن يكون قاسياً، وفي بعض الأحيان، لا يرغب الناس في الحديث عنه.

5- سماع عبارة "أنت بحاجة إلى البقاء معًا من أجل الأطفال" أمر مثير للجنون

عندما يخبر أهل الأم  التي تحصل على الطلاق كيف يجب أن تبقى متزوجة من أجل الأطفال فقط ليس من أجلها، أو أنهم لا يحاولون حتى معرفة السبب الحقيقي وراء الطلاق يمثل هذا بالطبع ضغط على الأم.

مرحلة الانفصال تشعر الأم المنفصلة مشاكل المال استراحة مقابل افتقاد طفلك مقابل افتقاد طفلك كيف سيتكيف الأطفال تضرر المعارك القانوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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