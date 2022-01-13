سقوط أمطار بالإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة في أول أيام الفيضة الكبرى (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى والتي تستمر على عروس البحر لمدة 6 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون شديدة الأمطار.

وتعرضت الإسكندرية منذ صباح اليوم لسقوط أمطار على شرق ووسط المدينة الساحلية، فضلًا عن نشاط في حركة الرياح وطقس متقلب، حيث سطعت الشمس عقب إنتهاء الأمطار، وارتفعت الأمواج في بعض شواطئ شرق المحافظة.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لجميع أجهزتها التنفيذية، من شركة الصرف الصحي، والأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية استعدادًا للنوة.



وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لشنايش الأمطار.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سيارات شفط المياه والبدلات، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، للتعامل مع مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أن حالة الطوارئ تستمر لحين إنتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم أمطار تبدأ خفيفة صباحًا على أن تزيد شدتها مساءً لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع انحاء المحافظة على مدار 24 ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، وأنه يتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل على الاستجابة للشكاوى فور ورودها.

نوة الفيضة الكبري

نوة الفيضة الكبري