الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بنزين وسولار داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية

ضبط بنزين وسولار
ضبط بنزين وسولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس،  من ضبط مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري والتجارة غير المشروعة -سوق سوداء- في مشتقات البترول المدعم.

وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل المخزن المشار إليه دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة بقصد بيعها بأزيد من السعر مستخدماً طلمبة ومسدس.

وضبط كمية قدرها 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية مخزن الغش التجاري المواد البترولية بنزين سولار

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وائل لطفي

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