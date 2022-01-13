«جريمة الميراث».. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في العجوزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل قتل شقيقه داخل مسكنه بمنطقة العجوزةلمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

واعترف المتهم بقتل شقيقه أمام جهات التحقيق بنيابة الجيزة، أنه أقدم على قتل شقيقه داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، بسبب الخلاف على سرقة أمواله وأموال والدته المريضة، حيث اكتشف أن شقيقه استغل مرض والدتهما بـ"الزهايمر" وقام بسحب أرصدة والدته من خلال الفيزا كارد وأضاف المتهم أنه قرر الانتقام منه بعد أن استولى على حقه في الميراث.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيا، كما أنه ترك شقيقه بعد قتله 3 أيام في الغرفة، وأن والدته لم تشعر بمقتل نجلها لأنها مريضة وحركتها بطيئة، ولا أحد يقطن معهما بداخل المنزل.

كما تبين من التحقيقات، أن حارس العقار يتردد عليهما لتلبية مستلزماتهم المنزلية، وفي هذا اليوم اكتشف جثة المجني عليه، فأسرع بإبلاغ صاحب السوبر ماركت، وقاما على الفور بإبلاغ الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم مهتز نفسيًا يدعى "ح. ا" يبلغ من العمر 37 عامًا والمجني عليه "محمد السيد" يبلغ من العمر 44عامًا، وأن المتهم ضرب شقيقه برأس الزجاجة في رقبته، فسقط قتيلا في الحال.