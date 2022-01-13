الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غسيل وتطهير مروقات 3 محطات مياه شرب سطحية بسوهاج

محطة مياه سوهاج
محطة مياه سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى تم الانتهاء من غسيل وتطهير المروق رقم ١والذى تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية، والمروق رقم ٢ الذي تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية.

وأضاف: "كما تم الانتهاء من غسيل المروق رقم 1 والذي تبلغ طاقته التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه جرجا السطحية هذا بالإضافة إلى غسيل المروق رقم 1، والذي تبلغ طاقته التصميمية 300 لتر لكل ثانية بمحطة مياه شطورة السطحية.


وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أنه يتم تنفيذ خطة دورية لغسيل المروقات، وذلك بحضور مراقبي مديرية الصحة لإزالة الطمي والرواسب العالقة بالمروقات والتخلص من الطحالب لإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه ولتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

 

فيما أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قبول توظيف 379 فنى تشغيل وصيانة جدد للعمل بجميع مواقع الشركة.


وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الشركة قد أعلنت فى وقتاً سابق عن طلب توظيف فنى تشغيل وصيانة بجميع مراكز المحافظة، وأنه تم التقدم لشغل هذه الوظيفة عبر الموقع الإلكترونى للشركة، وتم إجراء الاختبارات العملية والنظرية للمتقدمين، وتم اختيار 379 متقدما طبقا لاحتياجات الشركة وخطة العمالة عقب إجراء دراسة متكاملة بكل مركز وعدد المحالين لسن التقاعد والمشروعات الجديدة التي دخلت للخدمة واحتياجات المحطات والشبكات القائمة، وأنه جارى حاليا استلام مستندات التعاقد للدفع بهم بمواقع الشركة المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول 54 فنى تشغيل وصيانة بمركز سوهاج وعدد 19 فنى تشغيل وصيانة بمركز أخميم و21 بمركز ساقلتة و41 بمركز البلينا و26 بمركز جرجا هذا بالإضافة إلى 21 فنى تشغيل وصيانة بمركز جهينة و47 بمركز دار السلام  و41 بمركز المراغة و22 بمركز طهطا و54 بمركز طما و33 بمركز المنشاة.

رئيس مجلس إدارة عملية إلكتروني الصرف الصحي صلاح الدين معامل مدير صحي إزالة لتر دار السلام محطة محمد صلاح

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وائل لطفي

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