الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 2 تبث شرح درس «الليل والنهار» للأول الإعدادي

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

بثت قناة مدرستنا 2، شرح درس "الليل والنهار"، مادة "الدراسات الاجتماعية"، لطلاب الصف الأول الإعدادي.

وقالت القناة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الأرض تمر بدورتان، "دورة سنوية" وأخرى "يومية".

وقالت القناة، تعالوا طلاب "الصف الأول الإعدادي"، نتعرّف على الفرق بينهم من خلال الصورة التالية، وذلك من درس "الليل والنهار"، مادة "الدراسات الاجتماعية".

وشددت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:

وبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، أداء امتحانات نصف العام الدراسي بمادة اللغة العربية والخط.

وانتهى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي أمس امتحانات نصف العام، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وتَفَقَّدَ أشرف سلُّومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مَدارسَ العميد محمد فوزي الابتدائية، عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات، مصطفي كامل الابتدائية، والوفاء الإعدادية.

واطمأن سلومة على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحَةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَّدَ مدير المديرية، أعمالَ الكُنترولات بالمدارس، وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلِّ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سَير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وقد شدَّدَ سلومة على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على  مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

لجان الامتحانات امتحانات نصف العام وزارة الصحة والسكان التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم السادس الابتدائى الصف الأول وزارة التربية youtube شخصي وزارة التربية والتعلي موقع التواصل الاجتماع العم عام الدراسي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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وائل لطفي

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