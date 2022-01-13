الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية: مصر من الدول المتقدمة في إثبات حقوق الإنسان وتقدمها على الأرض

النائبة ابتسام أبو
النائبة ابتسام أبو رحاب

أشادت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد بجميع الفعاليات التي شهدها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، المقرر أن يختتم أعماله اليوم الخميس، وبالأخص الجلسة الخاصة بمحاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، بما طرحته من رؤية مصرية لهذا الملف باستعراض تجربة "حياة كريمة".

وقالت أبو رحاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" هذه الجلسة من أبرز الأشياء التي شهدها المنتدى هذا العام، فهي رد قوى على جميع المحاولات المغرضة من جانب بعض الدول العدوة، لتشويه صورة حقوق الإنسان في مصر، وذلك على عكس الواقع، حيث تقدمت الدولة في الآونة الأخيرة في هذا الملف على نحو كبير جدًا، والدليل على ذلك نموذج حياة كريمة، وإشراك الشباب في سياسة الدولة من خلال منتدى الشباب ليكون في الصدارة فيما بعد، فضلًا عما شهده ملف المرأة والمهمشين من تقدم، وهذه جميعها مؤشرات تؤكد أن مصر الأن ليس بها قضايا حقوق إنسان، بل أنها أصبحت من الدول المتقدمة في إثبات حقوق الإنسان وتقدمها على الأرض.  

وقالت أبو رحاب كنت أتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت لتشكيل فرق من الشباب واصطحابهم في جولات لقرى ومشروعات حياة كريمة، حتى يروا الإنجاز على أرض الواقع، لأن تأثير الكلام  قطعًا ليس كتأثير الفعل على الأرض، لكي نثبت للعالم أجمع أن ما عرض ليس كلام مرسل بل فعل وحقيقة، وهذا بطبيعة الحال سيكون له تأثير عظيم على صورة مصرة أمام العالم أجمع، لا سيما في ظل ما سيصاحبها من تغطية إعلامية دولية لتلك الجولات.

وأضافت أن هذا المنتدى خطف الأنظار من كل دول العالم، ويعكس مدى اهتمام الدولة بشبابها بإعتبارهم جزء أساسي في المنظومة السياسية للدولة ، ويزودهم بالمزيد من الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بنظرائهم من الدول الأخرى، فضلًا عن السمعة الطيبة التي عكسها عن مصر نتيجة للتنظيم المتميز الذي شهده في ظل جائحة كورونا. 

وأضافت: لا شك أن هذا المنتدى أيضًا سيسهم في تحقيق الرواج الاقتصادي لمصر، ربما لا يكون ذلك على المدى القريب، ولكن مما لا شك فيه أنه سيكون له تأثيره.  

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