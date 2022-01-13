الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش بالسلام

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس،  القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على المتعاطين في منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية اجهزة الامن تاجر مخدرات أمن

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وائل لطفي

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