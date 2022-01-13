ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على المتعاطين في منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.