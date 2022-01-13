الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة من ضبط  كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهمين لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7927 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بـ الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه في الإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني– الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط المتهم – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17،500 كجم – مبلغ مالي – هاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

الجريمة الاسلحة قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزي القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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