الفراخ بـ32 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم، مع توافر المنتج في محلات الدواجن والسوبر ماركت وزيادة المعروض، لتصل إلى المستهلك بسعر نحو ٣٢ جنيها، يرتفع فى بعض المناطق إلى ٣٥ جنيها طبقا لتكاليف النقل والحلقات الوسيطة.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو نحو ٣٣ جنيها، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو من ٦ إلى ٦.٢٥ جنيه، في حين بسعر الكتكوت الأبيض من ٥.٧٥ إلى ٦ جنيها تسليم أرض المزرعة.

وحول أسعار البيض فقد استقرت الأسعار عند ٤٨ جنيها للكرتونة تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من ٥١ جنيها للكرتونة، بينما يبلغ سعر البيض البلدى نحو ٥٦ جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ٤٩ جنيها للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من ٥١ جنيها للكرتونة.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن قد تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 8933 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، قد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 12 محضر.