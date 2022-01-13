الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة أمريكية: لقاح «فايزر» المضاد لكورونا أثبت فعاليته لدى الشباب

فايزر
فايزر

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحات "فايزر/ بيونتك" المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها لدى الشباب، موضحة أن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس لم يحصلوا على التطعيم؛ مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم.

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن اللقاح منع 98% من الشباب من الدخول للعناية المركزة، وذلك بعد إجراء دراسة واقعية لأكثر من 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا في 23 ولاية أمريكية.

وكشف تحليل جديد صدر من جنوب إفريقيا عن أن جرعتين من لقاح الفيروس التاجي "فايزر-بايونتك" أقل فعالية إلى حد كبير في محاربة متحوّر أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة.

وأصدرت الدراسة، التي نشرتها Discovery Health بالشراكة مع مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء وتشير إلى أن جرعتين من لقاح فايزر فعالتان بنسبة 33٪ فقط ضد العدوى وسط الموجة الحالية التي يهيمن عليها أوميكرون.

وأظهرت الدراسة، مع ذلك، أن اللقاح (باستثناء الحقن التعزيزية) فعال ضد عدوى "كوفيد" الخطيرة بشكل عام، قائلة إنه يوفر حماية بنسبة 70% ضد "المضاعفات الشديدة" من الفيروس التي تتطلب دخول المستشفى. 

ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الحماية أقل من رقم أعلى بكثير بنسبة 93% عثر عليه خلال الموجة السابقة من حالات متحوّر دلتا.

وقال الدكتور رايان نوك، الرئيس التنفيذي لـDiscovery: "حددت المراقبة الجينية الرائعة من قبل شبكة المراقبة الجينومية في جنوب إفريقيا أن عدوى أوميكرون مسئولة عن أكثر من 90% من الإصابات الجديدة في جنوب إفريقيا، وحلت محل متحوّر دلتا السائد سابقًا". 

وأضاف أن موجة أوميكرون الحالية "لها مسار أكثر حدة من الإصابات الجديدة واختبار معدلات إيجابية".

فايزر بيونتك الشباب واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»