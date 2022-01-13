دراسة أمريكية: لقاح «فايزر» المضاد لكورونا أثبت فعاليته لدى الشباب

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحات "فايزر/ بيونتك" المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها لدى الشباب، موضحة أن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس لم يحصلوا على التطعيم؛ مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم.

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن اللقاح منع 98% من الشباب من الدخول للعناية المركزة، وذلك بعد إجراء دراسة واقعية لأكثر من 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا في 23 ولاية أمريكية.

وكشف تحليل جديد صدر من جنوب إفريقيا عن أن جرعتين من لقاح الفيروس التاجي "فايزر-بايونتك" أقل فعالية إلى حد كبير في محاربة متحوّر أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة.

وأصدرت الدراسة، التي نشرتها Discovery Health بالشراكة مع مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء وتشير إلى أن جرعتين من لقاح فايزر فعالتان بنسبة 33٪ فقط ضد العدوى وسط الموجة الحالية التي يهيمن عليها أوميكرون.

وأظهرت الدراسة، مع ذلك، أن اللقاح (باستثناء الحقن التعزيزية) فعال ضد عدوى "كوفيد" الخطيرة بشكل عام، قائلة إنه يوفر حماية بنسبة 70% ضد "المضاعفات الشديدة" من الفيروس التي تتطلب دخول المستشفى.

ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الحماية أقل من رقم أعلى بكثير بنسبة 93% عثر عليه خلال الموجة السابقة من حالات متحوّر دلتا.

وقال الدكتور رايان نوك، الرئيس التنفيذي لـDiscovery: "حددت المراقبة الجينية الرائعة من قبل شبكة المراقبة الجينومية في جنوب إفريقيا أن عدوى أوميكرون مسئولة عن أكثر من 90% من الإصابات الجديدة في جنوب إفريقيا، وحلت محل متحوّر دلتا السائد سابقًا".

وأضاف أن موجة أوميكرون الحالية "لها مسار أكثر حدة من الإصابات الجديدة واختبار معدلات إيجابية".