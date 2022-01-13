سنة أولى بابا.. كيف يمكن حماية الأبناء من الضغوط الاجتماعية؟

يمكن تعريف الضغط الاجتماعي على أنه الشعور بالإكراه على فعل ذات الأشياء التي يقوم بها أقرانك من أجل أن يتم قبولهم وإعجابهم في مجموعة، ومن الشائع أن يحدث هذا الموقف خلال فترة المراهقة، حيث يرغب الشباب في التأقلم مع وجود خوف من التعرض للرفض أو الانتقاد، هذا قد يجعلهم أكثر عرضة لفعل ما يفعله الآخرون، حتى لو كان خاطئًا أو محفوفًا بالمخاطر.

ووفقًا لموقع “bright side” جمعنا 10 نصائح يمكن أن تساعد الآباء في توجيه أطفالهم في التعامل مع الضغوط الاجتماعية.

1. حاول الحفاظ على التواصل الجيد مع الأبناء

يعد الحفاظ على التواصل الجيد وتقوية علاقتك بالأبناء أمرًا أساسيًا للتغلب على اللحظات الصعبة كعائلة، يُنصح الآباء بإعلامهم برغبتهم دائمًا في الاستماع إليهم والتحدث معهم عن أي موضوع، بهذه الطريقة ستنشئ أساسًا لهم ليثقوا بك ويشعروا أنه يمكنهم إجراء محادثات حول المواقف غير المريحة، مثل الضغط الاجتماعي.

لتحقيق تواصل جيد، تناوب على الاستماع إلى ما يقوله كل منكما، في جميع الأوقات تجنب العدوانية، والقسوة، وعدم الاستماع، واللوم، ويُنصح بطرح الأسئلة ومشاركة مخاوفك بشأن شيء ما، بدلاً من الافتراض والنقد.

2. لقاء مع أصدقائهم

من المهم التعرف على أصدقاء أطفالك، من الممكن القيام بذلك عن طريق دعوتهم إلى منزلك، وتوفير مساحة آمنة وممتعة لهم حيث يمكنهم قضاء وقت ممتع، مع طعام فاتح للشهية وروح الدعابة الجيدة.

3. شجعهم على التعرف على أشخاص جدد

أحد أسباب استسلامهم للضغوط الاجتماعية هو أنهم يريدون أن يكون لديهم أصدقاء، وأن يتم قبولهم، والانتماء إلى مجموعة تمنحهم الأمان إذا قام الآباء بتشجيع أطفالهم ودعمهم لممارسة أنشطة مختلفة حيث يمكنهم مقابلة أقرانهم الجدد، فستتاح لهم الفرصة لتكوين صداقات في بيئات مختلفة وتجنب الرغبة في الاندماج في بيئة واحدة فقط.

4. علمهم التفكير في عواقب السلوكيات غير الآمنة

لمساعدة الأبناء على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، بالإضافة إلى تعليمهم السلوكيات الخاطئة أو المحفوفة بالمخاطر، يُنصح بمطالبتهم بالتفكير في عواقب ما قد تسببه أفعالهم لأنفسهم وللآخرين.

قد تساعد هذه الأفكار في حالة:

إذا خالفوا القواعد أو أساءوا التصرف في المدرسة، أخبرهم أنه يمكن طردهم، وفقد الامتيازات في المنزل (مثل الرحلات الميدانية أو وقت اللعب)، وأن ذلك قد يؤثر على درجاتهم.

إذا اعتقدوا أن سرقة شيء ما من متجر ما وكان مدعومًا من أصدقائهم مزحة، فمن المهم بالنسبة لهم أن يعرفوا أن هذا قد يكون له عواقب قانونية وأنه ليس لعبة.

قبل أن يفعلوا شيئًا ليسوا متأكدين منه، قد يسألون أنفسهم: هل سيجعلني هذا أشعر بالفخر بنفسي بعد ذلك؟

5. ابتكر كلمة "آمنة" في حالة احتياجهم للمساعدة

هذه ممارسة يمكن أن تخرج الصغار من المشاكل عندما يشعرون بعدم الارتياح أو الخوف في موقف ما، ستسمح لهم كلمات أو عبارات رمزية خاصة بإجراء مكالمة أو إرسال رسالة لإخبار والديهم بالحضور للبحث عنها، دون إخبار أصدقائهم بالسبب الحقيقي، لأنهم قد يكونون محرجين أو خجولين.

على سبيل المثال، إذا كان أحد المراهقين في حفلة ويشعر بعدم الارتياح فيمكنه الاتصال بوالديه أو إرسال رسالة مع العبارة التي اتفقا عليها من قبل لتلك المواقف، مثل، "أمي، لدي صداع شديد، هل يمكنك البحث عن أنا؟" بهذه الطريقة، وبدون طرح المزيد من الأسئلة، ستعرف الأم أنها بحاجة إلى مساعدتك.

6. دعهم يعرفون أنه لا بأس من قول "لا" في بعض الأحيان

يمكن أن يكون البقاء بمفردهم أمام مجموعة والاضطرار إلى قول لا أمرًا ساحقًا بالنسبة لهم في بعض الأحيان، إذا كان لديهم أصدقاء لديهم نفس القيم، فربما يمكنهم العثور على بعض الدعم حتى يتمكنوا معًا من رفض فعل الشيء الخطأ دون خوف من السخرية.

7. تحديد ومراقبة الوقت الذي يقضونه على الإنترنت

في الوقت الحاضر، تعد البيئة الرقمية وسيلة يمكن أن يتعرض فيها الأطفال والمراهقون للضغط الاجتماعي، لذلك يُنصح الآباء ومقدمو الرعاية بوضع حدود مع مراعاة عمر أطفالهم.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تكون مفيدة:

تحديد الوقت الذي يقضونه على الإنترنت، وتوزيعه بالتوازن مع الأنشطة الأخرى مثل الواجبات المنزلية، ووقت الأسرة، والأنشطة اللامنهجية.

راقب المحتوى الذي يستهلكونه: تحقق من تصنيفات التلفزيون أو البرامج المتدفقة والأفلام وألعاب الفيديو التي يشاهدونها، يمكنك أيضًا مراجعة سجل البحث على الإنترنت وعرض التطبيقات الموجودة على هواتفهم.

يمكن للوالدين جعل مشاهدة الأفلام والمسلسلات كعائلة عادة، وتصفح الإنترنت معًا، بهذه الطريقة يمكنهم تحليل ما يشاهدونه وتعزيز القيم العائلية.

اسألهم عن المشاهير أو المؤثرين الذين يعجبونهم واستفسر عن الجوانب التي يقدرونها عنهم، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء محدد يجب شرحه لهم حول الفرق بين ما يظهره الشخص على شبكاته الاجتماعية والجانب الآخر غير ذلك.

كن على اطلاع حول قضايا مثل التسلط عبر الإنترنت واشرح للأطفال المراهقين الممارسات التي يمكن أن تضر بهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت.