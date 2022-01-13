«البلطي» بـ21 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 13-1-2022، باستثناء بعض الأصناف في سوق العبور للجملة.
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أسعار الأسماك جملة:
أسعار السمك البلطي
سعر السمك البلطي "1" من 21 : 27 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
استقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).
سعر كيلو فيليه بلطي مابين 30 : 110 جنيهًا.
سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 90 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).
سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة السويسي من 30 : 50جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سعر المكرونة الخليجي 20 : 35جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).
سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر سمك بربون "1" من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك بربون "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 40 جنيهًا (طاولة خشب).
سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.
سجل سعر قشر البياض من 80 : 110 جنيه للكيلو.
سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:
أسعار جمبري "1" من 300 : 350جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
أسعار جمبري "2" من 200 :250جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
أسعار جمبري "3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
أسعار جمبري جامبو من 400 : 450جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).