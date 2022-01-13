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د. محمد الباز
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مصر

«البلطي» بـ21 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

الأسماك
الأسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 13-1-2022، باستثناء بعض الأصناف في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أسعار الأسماك جملة:
أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي "1" من 21 : 27 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
استقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).
سعر كيلو فيليه بلطي مابين 30 : 110 جنيهًا.
سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 90 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).
سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
 سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة السويسي من 30 : 50جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سعر المكرونة الخليجي 20 : 35جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).
سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر سمك بربون "1" من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 40 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

سجل سعر قشر البياض من 80 : 110 جنيه للكيلو.

سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).


أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "1" من 300 : 350جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "2" من 200 :250جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري جامبو من 400 : 450جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

المأكولات البحرية السمك البوري سوق العبور اسعار الاسماك اسعار السمك البلطي الجمبري سمك سردين مجمد سوق العبور للجملة سعر السمك البلطى سمك مرجان مجمد سمك ماكريل مجمد سمك بربون سمك بربون مجمد سعر كيلو السمك الشعور كرى ارتفا سعر كيلو البلطي الأسواني البلطى الأسوانى سعر السمك البوري سعر سمك بربون 2 سعر سمك مرجان مجمد سعر سمك بربون 1 عر سمك سردين سعر المكرونة المجمدة سعر المرجان 2 سعر سمك بربون مجمد سعر المكرونة السويسي سعر المرجان

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وائل لطفي

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