الخميس 13 يناير 2022
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مصر

«الرى» تكشف آخر نتائج مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل وتبطين 3900,78 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى فى عشرين محافظة، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد وأيضًا توفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، أشار المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، إلى أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب خلال مراحل تنفيذ الأعمال المستهدفة.

ولفت مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات لـ"الدستور"، إلى أهمية الأعمال المنفذة حاليًا فى تحسين شبكة الترع بجميع أنحاء المحافظات، بالإضافة إلى إتمام أعمال الصيانة الدورية لجميع الترع بأساليب علمية وفنية تحافظ عليها للأجيال القادمة، خاصة في ظل زيادة الاحتياجات المائية لري الأراضي الزراعية والمستصلحة.

السيسي ساق جديد محافظة مصر الرئيس مشروعات محافظ الرى

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