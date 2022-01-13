الدكتوراه بـ50 ألف جنيه.. التحقيق مع متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات

تباشر نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

- نتائج التحريات الأمنية

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية في مدينة نصر، والإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض أحد الأشخاص لواقعة احتيال من قبل مسؤولى إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة"، والاستيلاء منه على مبالغ 50 ألف جنيه، بزعم إعطائه شهادة دكتوراه معتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وزعم المتهم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتهامليون و 250 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية الوهمية ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.