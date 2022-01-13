الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان أمريكى أوروبى: عواقب أى عدوان روسى ضد أوكرانيا ستكون سريعة وشديدة

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن عواقب العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون سريعة ومنسقة بل وشديدة.


جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ومسئولة مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت في (بروكسل) حيث ناقشا الحشد العسكري الروسي المستمر وغير المبرر على حدود أوكرانيا.


وأطلعت شيرمان، سيبرت على اجتماع مجلس الناتو وروسيا - في وقت سابق أمس - وعلى مشاركتها في حوار الاستقرار الاستراتيجي.


واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها من الأولويات المشتركة.
وعلى صعيد متصل، عقدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي اجتماعًا مع الأمين العام لوزارة أوروبا والشئون الخارجية فرانسوا ديلاتر ووزير الدولة للشئون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس والمدير العام للشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية باسكوال فيرارا ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي، الذين مثلوا دولهم خلال اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل؛ لمواصلة التنسيق لردع أي عدوان روسي ضد أوكرانيا.


واتفقت الدول الخمس - خلال الاجتماع - على أن أي غزو روسي آخر لأوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة وسيكلفها ثمنًا غاليًا، بما في ذلك تدابير اقتصادية مقيدة ومنسقة.

واشنطن الولايات المتحدة عدوان روسي أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي

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وائل لطفي

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