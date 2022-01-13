الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في عيدها القومي.. «الزراعة على ضفاف النهر الخالد: أسوان جوهرة النيل الساحرة»

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بعنوان "الزراعة “على ضفاف النهر الخالد.. أسوان جوهرة النيل الساحرة”، يستعرض معلومات حول القطاع الزراعي بالمحافظة، بمناسبة احتفالها بالعيد القومي، رقم 51، والذي تحتفل به في 15 يناير من كل عام تزامناً مع ذكرى انتهاء العمل في السد العالي عام 1971.

وأوضح الإنفوجراف أن محافظة أسوان تضم 5 مراكز كبرى هي إدفو، أسوان، دراو، نصر النوبة، كوم أمبو، كما تعتبر أسوان مقصدا سياحيا عالميا وقبلة السائحين خاصة فى فصل الشتاء، وقد أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عاصمة الشباب الإفريقي. 

وتبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة حوالي 254 ألف و706 فدادنين، وتشتهر بزراعة عدد من المحاصيل العامة، وأبرز المحاصيل الشتوية بها في القمح، الفول البلدي،  الشعير، والبصل، والمحاصيل الصيفية: قصب السكر، الذرة الشامية،  الذرة الرفيعة،  السمسم، الفول السوداني، والكركدية، فضلا عن محاصيل الخضر: الطماطم – الفلفل – الباذنجان – الملوخية – البامية – البطاطس، ومحاصيل الفاكهة: المانجو – الموالح – العنب – الموز – التين – الجوافة.

وتبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة حوالي 34994 رأس ماشية، وبها 115 مزرعة تسمين والبان ، و30 حظيرة تسمين ، كما تنتج 32382 طنا من الألبان و3289 طنا من اللحوم، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع القومي لأحياء البتلو، حوالي 198 مستفيد، بإجمالي 2015 رأس تم تمويلها، بقيمة قروض ٢٠ مليون و١٥٠ ألف جنيه.

كما يبلغ إجمالي عدد مزارع الدواجن بها حوالي 40 مزرعة أهالي، و4 مزارع جدود التسمين بتوشكي، بطاقة 2.7 مليون طائر، وتنتج 5594 طن إجمالي اللحوم البيضاء، كما يبلغ إنتاجها من أسماك البلطي حوالي 25500 طن، من بحيرة السد العالي.

ويتمثل قطاع الزراعي بالمحافظة في  5 مراكز إرشادية، و161 جمعية بجميع القطاعات (ائتمان – إصلاح - استصلاح)، و4 محطات بحوث زراعية، و6 محطات ميكنة زراعية، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا إنشاء 31 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحول المشروعات الزراعية التنموية بالمحافظة، بها مشروع توشكي الخير، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضم أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث العدد والإنتاج وأحدث الطرق في الزراعة والري، كما يشمل أيضاً المحاصيل الاستراتيجية ومنها (القمح – الخضر – الموالح - المانجو).

وبها أيضا مشروع الدواجن في بنبان على مساحة 1000 فدان، والذي تأتي المرحلة الأولى منه على مساحة 100 فدان بسعة 3.6 مليون طائر، ويساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل.

انفوجراف بمناسبة عيدها القومي الزراعة على ضفاف النهر الخالد أسوان جوهرة النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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