بعد الولادة.. ما هي التغيرات المهبلية الشائعة عند المرأة؟

يتمدد المهبل لولادة الطفل، وتتحكم الهرمونات في هذه العملية، تشعر معظم النساء أن المهبل رخو ولين وتورم بعد الولادة، والتغيرات المهبلية بعد الولادة طبيعية وتختفي بمرور الوقت.

ونرصد في التقرير التالي وفقًا لموقع “indian express” أنواع وأسباب وطرق إدارة تغيرات المهبل بعد الولادة.

ما هي التغييرات المهبلية الشائعة بعد الولادة؟

يعد الإفرازات المهبلية والنزيف أمرًا شائعًا بعد الولادة، وقد يستمر هذا لعدة أيام، وتعتمد هذه التغييرات على طريقة الولادة، وحجم الطفل، والتكافؤ، وعوامل فردية أخرى، ويمكن أن تحدث تغيرات مهبلية ملحوظة لدى النساء اللاتي تعرضن لولادات متعددة عن طريق المهبل أكثر من غيرهن.

وجع المهبل

التورم المهبلي والحنان والكدمات شائعة بعد الولادة بسبب التمدد، ومعظم النساء يعانين من هذا الألم في المهبل لمدة ستة إلى 12 أسبوعًا بعد الولادة.

تمزق المهبل

عادةً ما يتمدد المهبل لولادة الطفل ويكون عرضة للتمزق، تعاني معظم النساء، وخاصة الأمهات لأول مرة، من درجة معينة من تمزق المهبل بعد الولادة المهبلية يتم علاجه بغرز تذوب عادة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

تندب المهبل

قد يتطلب التمزق الأكبر مزيدًا من الوقت للشفاء وغالبًا ما ينتج عنه تندب يمكن أن تكون مشاكل الالتئام سبب تشويه أو تندب الجرح قد تشعر بعض النساء بالألم أثناء الجماع بسبب الندوب، بينما قد لا تظهر أي أعراض على أخريات.

تغيرات في المظهر المهبلي

يمكن أن تغير السديلة الجلدية على جانبي فتحة المهبل، والتي تسمى الشفرين الصغيرين، مظهرها بعد الولادة، وقد يبدو هذا متندبًا أو متناقصًا في الحجم مقارنة بما كان عليه قبل الولادة.

اتساع أو فضفاض المهبل

يمكن أن يكون المهبل أكثر اتساعًا أو رخًا بعد الولادة وهذا ما يعرف باسم التراخي المهبلي، يمكن أن يضعف الحمل والولادة عضلات قاع الحوض وعضلات المهبل تشعر معظم النساء أن المهبل أكثر رخوة ونعومة وانفتاحًا بعد الولادة.

جفاف المهبل

يمكن أن يكون سبب جفاف المهبل بعد الولادة هو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وتعمل الرضاعة الطبيعية أيضًا على خفض مستويات هرمون الاستروجين، و لذلك قد تعاني معظم الأمهات من جفاف المهبل أثناء الرضاعة الطبيعية الحصرية.

ثقل في المهبل

يمكن لضعف عضلات قاع الحوض بعد الولادة أن يسبب ثقلًا في المهبل يزول هذا الشعور عادةً في غضون عام من النفاس لدى معظم الأمهات.

ما الذي يسبب تمدد المهبل أثناء الولادة؟

يزيد هرمون الأستروجين من تدفق الدم إلى المهبل ويحافظ على مرونة أنسجة المهبل أثناء الولادة، هذا يسمح للمهبل بالتمدد والتقلص أثناء الولادة.

هرمون ريلاكسين يلين ويريح أربطة الحوض ويوسع عنق الرحم قبل الولادة، هذا يسمح بمرور الطفل دون انقطاع عبر قناة الولادة.

يمكن أن تبلغ مستويات الهرمون هذه ذروتها بنهاية الثلث الثالث من الحمل، خاصةً بالقرب من تاريخ الاستحقاق، بعد الولادة، تنخفض مستويات الهرمونات وتعود تدريجيًا إلى مستويات ما قبل الحمل.