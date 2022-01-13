انطلاق امتحانات طلاب الثاني الإعدادي بالجيزة

بدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، آداء امتحانات نصف العام الدراسي بمادة اللغة العربية والخط.

وانتهى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي أمس امتحانات نصف العام، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وتَفَقَّدَ أشرف سلُّومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مَدارسَ العميد محمد فوزي الابتدائية، عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات، مصطفي كامل الابتدائية، والوفاء الإعدادية.

واطمئَن سلومة على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحَةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَّدَ مدير المديرية، أعمالَ الكُنترولات بالمدارس وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلِّ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سَير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وقد شدَّدَ سلومة على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى قطاع الخدمات والأنشطة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أولى فعاليات الأولمبياد القومى والأفريقى فى الفنون والعلوم والرياضيات “الابتكار وريادة الأعمال”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رحبت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالحاضرين وعرضت نُبذة تعريفية عن خطة تطوير القطاع وتعريف بفكرة الأولمبياد، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تتضمن إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والرياضيات والفنون والآداب والسياحة والآثار، والتي تسعى لاكتشاف المواهب في المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية وبمشاركة ذوى الهمم، ودعمها وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشاري وموجهي المواد والأنشطة، ويتم اختيار أفضل المشروعات بشفافية ونزاهة.

وتستهدف الأولمبياد جميع مدارس الجمهورية ومدارس القرى التي تنفذ فيها مشروع حياة كريمة لتنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفي لدى الطلاب، وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم، واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية في كافة المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد في الجماعة وأهمية الجماعة للفرد.

كما تستهدف إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية في إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة تربوية هادفة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب وروح الابتكار.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء لجنة الأولمبياد القومى للابتكار وريادة الأعمال مفاهيم وآليات ريادة الأعمال، وشارك الحضور بالمديريات التعليمية في عرض تطبيقات عملية لتوليد الأفكار وكيفية اكتشاف الطالب الموهوب في هذا المجال، كما تم عرض آليات تقييم الطلاب والاستمارة الخاصة بذلك، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الطلاب وبراءة الاختراع.