الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 9 رحلات طيران اليوم

مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 9 رحلات دولية تقل على متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، من المطارات الأوكرانية والتشيكية والبولندية، ويجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمطارات المصرية بدقة فور وصول الركاب.

يذكر أن كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجاري، قد كشفت عن وصول 64 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها الآلاف من السياح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسية الأوكرانية والبولندية والألمانية.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستقبل رحلات من 9 دول أوروبية بعدد 61 رحلة دولية أوروبية، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولى. 

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 3 رحلات من سويسرا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وتطبيق الجهات المختصة بالمطار الإجراءات الاحترازية على جميع الركاب الوافدين إلى المطار بدقة شديدة.

- الغردقة تستضيف منتدى فنون شباب العالم الرابع بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة

وفي سياق آخر تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الحالى،بالممشى السياحى، بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، بحضور  بعض كبار فناني العالم المشهورين.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إنه يجري حاليًا الاستعداد الكبير لتنظيم الدورة الرابعة من منتدى فنون شباب العالم بالغردقة في الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري، تحت رعاية الداو للتنمية ومن تنظيم أوستراكا للفنون، حيث من المقرر أن يشارك عدد من الفنانين والفنانات الشباب تحت 40 عامًا في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية والثقافية.

و أضاف "حميدة" أن الدورة الرابعة تأتي بعد ثلاث دورات سابقة وناجحة في شرم الشيخ وآخرها كانت الدورة الأهم التي تم من خلالها تجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ، بمنحوتات كبار النحاتين من أمريكا ومصر وإيطاليا وألمانيا وشمال مقدونيا وروسيا،  تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافتتحه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضمن تجهيزات مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم الماضي في نسخته الثانية 2018، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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