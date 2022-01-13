الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكسب» بـ8750 جنيها.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس لجميع الأنواع من الذرة والنخالة والكسب مع توافرها، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 5150 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 5150 جنيها، وسجل سعر، في حين سجل طن الذرة ”أوكرانى“ 50250 جنيهل.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” 880 جنيها، بينما بلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 5650 جنيها، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص 9800 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 8750 جنيها، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 9000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” 11200 جنيه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلى” 10900 جنيه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة” 11000 جنيه، فيما سجل سعر طن فول صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية” 11000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد” 6100 جنيه، في حين بلغ سعر طن رده بران ”محلى” 3850 جنيها، وبلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد” 14950 جنيها، في حين بلغ سعر طن جيلوتين ”محلى” 14750 جنيها

وسجل سعر طن النخالة الخشنة 3800 جنيه بينما سجل  السعر 3700 جنيه للطن فى شمال سيناء، في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيها.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بادي 23% - 8700 جنيه، بينما سجل طن أعلاف دواجن نامي 21%: 8550 جنيها، فيما سجل طن أعلاف دواجن ناهي 19% - 8350 جنيها، كما سجل طن أعلاف دواجن بادي نامي-8150 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 18%-7550 جنيها، فيما بلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 17%-7400 جنيه، وسعر طن أعلاف دواجن بياض 16%-7300 جنيه في حين بلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 14%-6750 جنيها.

الكسب بــ 8750جنيه والنخالة رحلات أسعار الأعلاف اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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