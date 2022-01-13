الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لحديثي الولادة.. كيف ومتى يتعرف الأطفال على اسمهم؟

جريدة الدستور

إن الشعور عندما يدير طفلك رأسه ويأتي راكضًا إليك ، كما تناديهم ، هو شعور ثمين لا يضاهى فهل تساءلت يومًا متى يتعرف الأطفال على أسمائهم، ويطور الأطفال عادةً التعرف على الصوت خلال الشهرين الأولين،  قد لا يتحدث طفلك ولكنه يتعلم باستمرار أن يفهم ما تتحدث إليه وتقول له منذ الأشهر الأولى من حياته. 

وفقًا لموقع “momjunction” نرصد طرق كيفية التعرف على اسمائهم والطرق التي يمكنك من خلالها مساعدتهم على بلوغ هذه المرحلة.

في أي عمر يعرف الأطفال أسماءهم؟

يبدأ الأطفال عادةً في معرفة أسمائهم والاستجابة لها في عمر ستة أشهر  يختلف كل طفل عن الآخر، وقد يحقق البعض هذا الإنجاز لاحقًا ومع ذلك ، يستجيب معظم الأطفال لأسمائهم في سن تسعة أشهر، إذا لم يستجب طفلك البالغ من العمر تسعة أشهر لاسمه عند الاتصال به بشكل متكرر، فاستشر طبيب أطفال.

يتعلم الأطفال كيف يتفاعلون مع الأصوات قبل أن يستجيبوا لأسمائهم، يديرون رؤوسهم نحو الصوت في وقت مبكر من عمر ثلاثة أشهر ربما لاحظت أن طفلك يبدو أنه يستجيب لاسمه حتى قبل بلوغه سن ستة أشهر من المرجح أن يكون رد الفعل على صوتك من اسمه، ومع ذلك، يجب أن تنادي طفلك باسمه منذ سن مبكرة لتعزيز صوت اسمه.

كيف يتعرف الأطفال على اسمائهم؟

يمر الأطفال بسلسلة متصلة من المعالم قبل أن يبدأوا في التعرف على أسمائهم، وعلى سبيل المثال، يتعرف الطفل على بعض الأصوات، مثل صوت أمه، بنهاية شهره الأول، تتطور اللغة المستقبلة بين الأطفال قبل اللغة التعبيرية، ومن ثم قد يكون الأطفال على دراية بصوت أسمائهم قبل وقت طويل من إدراكهم أن الصوت يشير إليهم، يمكن أن يساعد التكرار الحنون والمتكرر لاسمهم على تطوير القدرة بشكل أفضل.

كيف تساعد الطفل على التعرف على اسمه؟

  • ابدأ في مناداتهم باسمهم منذ سن مبكرة.
  • تحدث بأسماء الأشياء المختلفة والأشخاص المألوفين من حولهم.
  • تجنب مناداتهم بأسماء حيواناتهم الأليفة، فقد يؤدي ذلك إلى إرباكهم.
  • قم بتيسير محادثة معهم بانتظام باستخدام أسمائهم بشكل متكرر.
  • حاول مناداتهم عندما ينظرون بعيدًا أو عندما يكونون مشغولين.
  • قل اسمهم في مكان منعزل أولاً.
  • بمجرد أن يستجيب طفلك لاسمه في بيئة خالية من الإلهاء، يمكنك محاولة مناداته في مكان اجتماعي أو مكان به أصوات محيطة أكثر.
  • قم بزيادة المشتتات نتيجة لذلك وتحقق من استجابة طفلك لاسمه من وقت لآخر.
  • تحقق من استجابة طفلك لاسمه عندما يسمعه عبر الهاتف.
  • شجع أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية على مناداة الطفل بنفس الاسم.
  • اطلب من أحد أفراد الأسرة إجراء مكالمة فيديو وذكر اسم الطفل.
الشعور يعرف الأطفال أسماءهم كيفية التعرف على أسمائهم خلال الشهرين الأولين لا يتحدث طفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

هيئة أمريكية تمنح «الوطنية للتدريب» شهادة اعتماد لمدة 5 سنوات

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

«الثروة المعدنية» تطلق موقعها الإلكترونى بعد تطويره خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»