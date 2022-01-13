لحديثي الولادة.. كيف ومتى يتعرف الأطفال على اسمهم؟

إن الشعور عندما يدير طفلك رأسه ويأتي راكضًا إليك ، كما تناديهم ، هو شعور ثمين لا يضاهى فهل تساءلت يومًا متى يتعرف الأطفال على أسمائهم، ويطور الأطفال عادةً التعرف على الصوت خلال الشهرين الأولين، قد لا يتحدث طفلك ولكنه يتعلم باستمرار أن يفهم ما تتحدث إليه وتقول له منذ الأشهر الأولى من حياته.

وفقًا لموقع “momjunction” نرصد طرق كيفية التعرف على اسمائهم والطرق التي يمكنك من خلالها مساعدتهم على بلوغ هذه المرحلة.

في أي عمر يعرف الأطفال أسماءهم؟

يبدأ الأطفال عادةً في معرفة أسمائهم والاستجابة لها في عمر ستة أشهر يختلف كل طفل عن الآخر، وقد يحقق البعض هذا الإنجاز لاحقًا ومع ذلك ، يستجيب معظم الأطفال لأسمائهم في سن تسعة أشهر، إذا لم يستجب طفلك البالغ من العمر تسعة أشهر لاسمه عند الاتصال به بشكل متكرر، فاستشر طبيب أطفال.

يتعلم الأطفال كيف يتفاعلون مع الأصوات قبل أن يستجيبوا لأسمائهم، يديرون رؤوسهم نحو الصوت في وقت مبكر من عمر ثلاثة أشهر ربما لاحظت أن طفلك يبدو أنه يستجيب لاسمه حتى قبل بلوغه سن ستة أشهر من المرجح أن يكون رد الفعل على صوتك من اسمه، ومع ذلك، يجب أن تنادي طفلك باسمه منذ سن مبكرة لتعزيز صوت اسمه.

كيف يتعرف الأطفال على اسمائهم؟

يمر الأطفال بسلسلة متصلة من المعالم قبل أن يبدأوا في التعرف على أسمائهم، وعلى سبيل المثال، يتعرف الطفل على بعض الأصوات، مثل صوت أمه، بنهاية شهره الأول، تتطور اللغة المستقبلة بين الأطفال قبل اللغة التعبيرية، ومن ثم قد يكون الأطفال على دراية بصوت أسمائهم قبل وقت طويل من إدراكهم أن الصوت يشير إليهم، يمكن أن يساعد التكرار الحنون والمتكرر لاسمهم على تطوير القدرة بشكل أفضل.

كيف تساعد الطفل على التعرف على اسمه؟