الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

247 ألفًا و417 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند

جريدة الدستور

سجلت السلطات الصحية في الهند، 247 ألفًا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ مايو الماضي؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و317 ألفا و927 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إنديا” اليوم الخميس، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 485 ألفا و35 شخصا بعد وفاة 380 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 84 ألفا و825 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و715 ألفا و361 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و117 ألفا و531 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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