الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات لإزالة 127 تعديا على النيل والمجاري المائية في 7 محافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، الخميس ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 127 حالة تعدي فى نطاق محافظات "سوهاج - الدقهلية - دمياط - القليوبية - المنوفية - الغربية- البحيرة" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة المكبرة للتعديات على مجرى نهر النيل والرياحات والمجاري المائية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم التصدى لجميع المخالفات وإزالة القمامة والمخلفات ومظاهر التلوث المتعددة، التي تلقى بالمجاري المائية وتعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

وزارة البحيرة تعديات الدولة الرى النيابة القوات المسلحة مخالفات إزالة نهر النيل

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وائل لطفي

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