سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15,72 جنيه، في ظل اهتمام قطاع واسع من المصرفيين ورجال الأعمال والمستثمرين بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار يوميًا لارتباطها بأسعار تداول البورصة والسلع الأساسية المستوردة في الأسواق، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار عام 2016 لاستقرار السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع.. تحديث يومي

بالإضافة إلى ذلك، شهدت فترة التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية اليومية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة من الدولار للعملاء في البنوك، وتدففات العملة من المصريين بالخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الخميس، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأيضًا سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع، اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك حدث استقرار فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة

وأيضًا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، و15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرار عند 15,65 جنيه، بينما البيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.