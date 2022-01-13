الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تخفيض الحضور الجماهيرى فى بطولة أستراليا المفتوحة إلى 50% لمكافحة كورونا

أستراليا
أستراليا

قالت حكومة ولاية فيكتوريا إنها ستخفض الحضور الجماهيري في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى 50 بالمئة فقط لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الحكومة -في بيان- أن وضع الكمامات سيكون إلزاميًا ما عدا عند الأكل أو الشرب، كما ستحدد مساحة مترين مربع لكل شخص في الملاعب المغلقة.

وتابعت جالا بلفورد، وزيرة الرياضة في حكومة فيكتوريا: "هذه الإجراءات المحدثة لبطولة أستراليا المفتوحة ستعني أن الجماهير واللاعبين والمسؤولين يمكن أن يتطلعوا لبطولة آمنة".

وقالت حكومة فيكتوريا، إن جميع التذاكر التي تم شراؤها لحضور البطولة ما زالت صالحة، مما يعني أن المبيعات لم تصل إلى 50 بالمئة من سعة الملاعب سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.

وسجلت أستراليا، اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس، فيما ضغط بشدة على سلاسل الإمداد وأجبر السلطات على تخفيف قواعد الحجر الصحي لفئات أخرى من العاملين.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في بداية الجائحة، سجلت أستراليا قرابة مليون إصابة خلال الأسبوعين الماضيين مع تكيف الناس تدريجيًا على التعايش مع الفيروس في ظل تخفيف القيود، وقفز إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 1.4 مليون تقريبًا.

وسجلت السلطات أكثر من 147 ألف حالة حتى الآن اليوم الخميس، منها حوالي 92 ألفًا في نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات سكانا، رغم أن العدد يشمل نتائج فحوص متأخرة تعود إلى بداية يناير.

وبلغ إجمالي عدد المصابين الجدد بالمستشفيات وبوحدات العناية الفائقة مستويات قياسية، لكن السلطات تقول إن الأنظمة الصحية قادرة على مواكبة الزيادة في الإصابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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