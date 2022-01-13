الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوروبى يبحث مع الولايات المتحدة المستجدات بين روسيا وأوكرنيا

ويندي شيرمان
ويندي شيرمان

التقى الأمين العام للمكتب الأوروبي للشؤون الخارجية ستيفانو سانينو بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان لبحث الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها والجهود الدبلوماسية ذات الصلة، في بروكسل.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات الأخيرة بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما الوثيقين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وذلك في إطار هذه الجهود المشتركة.

يأتي ذلك في أعقاب اتصالات سابقة بين بوريل وبلنكين بالإضافة إلى المعلومات المستنتجة التي قدمتها شيرمان إلى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء بشأن المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد سانينو وشيرمان مجددًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معًا من أجل المبادئ والقيم المشتركة، وأعادوا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها وشددوا على حاجة روسيا إلى خفض التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.

وناقش الجانبان العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف عقب الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الروسي بشأن الترتيبات الأمنية في أوروبا، حيث أكدا على استمرار الاتصال الوثيق والتعاون على مختلف المستويات كجزء من الشراكة الدائمة والالتزام المشترك بالأمن والتعاون عبر المحيط الأطلسي.

كما شددا على أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 13 يناير 2022

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

«التعليم» تعلن نشر أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي لامتحان الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»