مسئول أوروبى يبحث مع الولايات المتحدة المستجدات بين روسيا وأوكرنيا

التقى الأمين العام للمكتب الأوروبي للشؤون الخارجية ستيفانو سانينو بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان لبحث الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها والجهود الدبلوماسية ذات الصلة، في بروكسل.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات الأخيرة بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما الوثيقين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وذلك في إطار هذه الجهود المشتركة.

يأتي ذلك في أعقاب اتصالات سابقة بين بوريل وبلنكين بالإضافة إلى المعلومات المستنتجة التي قدمتها شيرمان إلى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء بشأن المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد سانينو وشيرمان مجددًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معًا من أجل المبادئ والقيم المشتركة، وأعادوا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها وشددوا على حاجة روسيا إلى خفض التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.

وناقش الجانبان العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف عقب الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الروسي بشأن الترتيبات الأمنية في أوروبا، حيث أكدا على استمرار الاتصال الوثيق والتعاون على مختلف المستويات كجزء من الشراكة الدائمة والالتزام المشترك بالأمن والتعاون عبر المحيط الأطلسي.

كما شددا على أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة.

