الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: 190 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك
المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 190 وفاة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم
الأربعاء.


وبذلك يرتفع مجمل الوفيات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بداية الجائحة إلى 300764.

 

وتبرعت شركة "موديرنا" بـ2.7 مليون جرعة من لقاحها المضاد (لكوفيد-19) إلى المكسيك مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

 

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن التبرعات وصلت إلى مطار في مدينة تولوكا المكسيكية بعد أن تجاوزت حالات الوفاة المسجلة في المكسيك على مدار الأسبوع الماضي جراء الإصابة بكورونا أكثر من 300 ألف حالة.

 

ووفقًا للصحيفة، قالت حكومة المكسيك إن الجرعات ستخصص للمعلمين مع محاولة الدولة العودة إلى عملية التعليم بالحضور الشخصي الكامل.

 

وقالت وزيرة التعليم المكسيكية ديلفينا جوميز: "نحن ممتنون لتلقي هذا التبرع، الذي سيساعد بلا شك المزيد من الأولاد والبنات والشباب على القدوم إلى الفصول الدراسية بمزيد من الأمان والثقة".

 

وحصنت المكسيك 57 بالمئة من سكانها بالكامل ضد (كوفيد-19)، وسمحت باستخدام 10 لقاحات مختلفة.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

كورونا حول العالمي
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

انخفاض أعداد الإصابات بكورونا فى لندن يرفع الآمال بانحسار أوميكرون

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

المكسيك: 190 وفاة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»