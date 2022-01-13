المكسيك: 190 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 190 وفاة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم

الأربعاء.



وبذلك يرتفع مجمل الوفيات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بداية الجائحة إلى 300764.

وتبرعت شركة "موديرنا" بـ2.7 مليون جرعة من لقاحها المضاد (لكوفيد-19) إلى المكسيك مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن التبرعات وصلت إلى مطار في مدينة تولوكا المكسيكية بعد أن تجاوزت حالات الوفاة المسجلة في المكسيك على مدار الأسبوع الماضي جراء الإصابة بكورونا أكثر من 300 ألف حالة.

ووفقًا للصحيفة، قالت حكومة المكسيك إن الجرعات ستخصص للمعلمين مع محاولة الدولة العودة إلى عملية التعليم بالحضور الشخصي الكامل.

وقالت وزيرة التعليم المكسيكية ديلفينا جوميز: "نحن ممتنون لتلقي هذا التبرع، الذي سيساعد بلا شك المزيد من الأولاد والبنات والشباب على القدوم إلى الفصول الدراسية بمزيد من الأمان والثقة".

وحصنت المكسيك 57 بالمئة من سكانها بالكامل ضد (كوفيد-19)، وسمحت باستخدام 10 لقاحات مختلفة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.