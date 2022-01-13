كوريا الجنوبية تسجل 4167 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 4167 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن هناك 701 حالة خطيرة بين الحالات الجديدة المسجلة، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6210.

وكانت أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه سيتم البدء في استخدام أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا في عموم البلاد، اعتبارًا من يوم 14 من الشهر الجاري.

وأشارت الوكالة- في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"- إلى أنه من المقرر أن تصل أول شحنة من أقراص "باكسلوفيد" التي تنتجها شركة الأدوية الأمريكية فايزر، تكفي لـ21 ألف شخصًا إلى البلاد في يوم 13 من الشهر الجاري، ويتم البدء في استخدام هذه الأقراص في اليوم التالي لوصول الشحنة، متوقعة أن تصل شحنة أخرى من الأقراص تكفي لـ10 آلاف شخص بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن هذه الكمية جزء من الصفقة الموقعة بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة فايزر لشراء الأقراص لعلاج 752 ألف شخص.

وتخطط كوريا الجنوبية لوصف الأقراص المضادة لكورونا أولًا للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتلقون العلاج في المنزل أو المنشآت المؤقتة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وسيتم توفير الأقراص إلى المرضى مجانًا بغض النظر عن حالة التطعيم.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنها تنظر في شراء إضافي للأقراص تحسبًا لتقلبات الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه يُسهم في إدخال البلاد الأقراص المضادة لكورونا بوتيرة سريعة في إبطاء انتشار العدوى والاستجابة لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.