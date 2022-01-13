الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية

تدمير طائرة مروحية
تدمير طائرة مروحية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مروحية "نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية".


وقال التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقفأي محاولة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.

 

وفي وقت سابق، أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ترحيبه بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش الموانئ اليمنية لضمان عدم استخدامها عسكريًا، مشيرًا إلى أنه على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة.


وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية،  الأربعاء، أنه سيتحرك عملياتيًا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ، مشيرًا إلى أن ميناء الحديدة هو محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.


كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  أن القوات الجوية قامت بتنفيذ 59 عملية في مأرب وشبوة في اليمن أسفرت عن مقتل 350 إرهابيا حوثيا.  
 

وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان له تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

وأكد التحالف "أن الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا".
 

وقال التحالف "إنه نفذ 37 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدًا" أن الاستهدافات دمرت (25) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من ( 230) عنصرا إرهابياً".
وتأتي هذه الهجمات الجوية المكثفة، غداة إعلان محافظ شبوة عوض العولقي استعادة القوات الحكومية وألوية العمالقة سيطرتها على جميع المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين فى سبتمبر الماضي، وذلك بالتوازي مع أنباء عن تحقيق انتصارات ميدانية مماثلة في جنوب محافظة مأرب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

«السياحة»: إيفاد لجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

«التعليم» تعلن نشر أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي لامتحان الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»