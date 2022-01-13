أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مروحية "نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية".



وقال التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقفأي محاولة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.

وفي وقت سابق، أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ترحيبه بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش الموانئ اليمنية لضمان عدم استخدامها عسكريًا، مشيرًا إلى أنه على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة.



وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، الأربعاء، أنه سيتحرك عملياتيًا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ، مشيرًا إلى أن ميناء الحديدة هو محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.



كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية قامت بتنفيذ 59 عملية في مأرب وشبوة في اليمن أسفرت عن مقتل 350 إرهابيا حوثيا.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان له تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد التحالف "أن الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا".



وقال التحالف "إنه نفذ 37 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدًا" أن الاستهدافات دمرت (25) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من ( 230) عنصرا إرهابياً".

وتأتي هذه الهجمات الجوية المكثفة، غداة إعلان محافظ شبوة عوض العولقي استعادة القوات الحكومية وألوية العمالقة سيطرتها على جميع المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين فى سبتمبر الماضي، وذلك بالتوازي مع أنباء عن تحقيق انتصارات ميدانية مماثلة في جنوب محافظة مأرب.