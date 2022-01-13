أمريكا تطلب 500 ألف جرعة إضافية من أسترازينيكا

تجري الحكومة الأمريكية محادثات مع شركة أسترازينيكا للحصول على 500 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة، ليستخدمه الأشخاص المعرضون للخطر قبل التعرض للفيروس لمنع الإصابة بالأمراض الخطيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيف زينتس، منسق التعامل مع كوفيد 19 فى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن الإدارة وأسترازينيكا بدآ "عملية طلب" الجرعات، التي تستهدف المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

وسيرفع الطلب الجديد المشتريات الأمريكية الإجمالية إلى أكثر من مليون جرعة، من المقرر تسليمها بنهاية مارس.

وقال زينتس "الحكومة الاتحادية كان لها دور فعال في عملية الأبحاث والتطوير لهذا المنتج.. الخلاصة، لقد تحركنا بقوة لدعم وتأمين مجموعة متنوعة من علاجات كوفيد".

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية ارتفع بنحو 33 بالمئة عن الأسبوع الماضي فيما زاد عدد الوفيات 40 بالمئة تقريبا.

وأضافت روشيل والينسكي في إفادة إعلامية أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات، المدفوعة حاليا بانتشار المتحور أوميكرون، ذروتها في الأسابيع المقبلة.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 % مقارنة بنفس التوقيت أمس الثلاثاء، لتصل إلى 62.3 مليون إصابة، حتى الساعة 0613 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.3 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 6.45 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 2.2 % مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت مسيسيبي زيادة بنسبة 3.8 %، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 608 آلاف و768.

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 363 شخصا.