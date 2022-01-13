الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن والولايات المتحدة يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الثنائية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

 بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مع عددٍ من قيادات وأعضاء مجلسيّ الشيوخ والنواب الأميركيين، سُبل تعزيز الشراكة بين البلدين، ومذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على توقيعها هذا العام، حيث تنتهي المذكرة الحالية في نهاية شهر سبتمبر المقبل.


وثمّن الصفدي - خلال المحادثات، وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - مواقف الكونجرس الأمريكي الداعمة للأردن والمساعدات التي تقدمها لتمكينه من دعم المسيرة التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصا اللجوء، وتبعات انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).


من جانبهم، أكّد أعضاء مجلسيّ الشيوخ والنواب حرصهم على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، مثمنين جهود عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أجرى الصفدي - محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي - مع رئيسة اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائبة باربارا لي، ورئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة النائب هال روجرز، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأمريكي النائب تيد دويتش، بالإضافة إلى اتصالات هاتفية مع رئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور ليندسي غراهام؛ ورئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب النائب روزا ديلاورو.
وتناولت هذه المحادثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الصفدي الجهود التي تقوم بها الأردن لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، كما جرى بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ودعم العراق ومحاربة الإرهاب والتطورات في المنطقة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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