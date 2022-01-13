الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون الثناني لمكافحة الارهاب

الهند والولايات المتحدة
الهند والولايات المتحدة

 أعلنت وزارة الشئون الداخلية الهندية، أن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الأمن الإلكتروني وتأمين البنية الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.


وأوضحت الوزارة، في بيان، فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع افتراضي عقده مسئولون كبار من الجانبين في إطار الحوار الهندي الأمريكي بشأن الأمن الداخلي، وشارك في رئاسة هذا الاجتماع وزير الداخلية الهندي أجاي بهالا ووكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي روبرت سيلفيرز.


وذكرت أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون القائم وحددا الخطوات التي يمكن اتخاذها لاستكشاف الفرص ودفع التعاون إلى الأمام، وأن الاجتماع تطرق إلى بحث قضايا الأمن البحري وأمن الطيران والأمن التجاري وتأمين سلاسل الإمداد العالمية والتعاون في مجال التحقيقات وبناء القدرات.
وأشارت وزارة الشئون الداخلية الهندية إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما بشأن الشراكة الحالية واتفقا على تعميق الشراكة الثنائية والتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأنهما يتطلعان لإجراء الحوار بشأن الأمن الداخلي على المستوى الوزاري في وقت لاحق من العام الحالي.

وفي سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، في تصريح نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية - "تتابع حكومة الهند التطورات عن كثب في أعقاب استيلاء الحوثيين على سفينة "روابي"، التي ترفع علم الإمارات، في 2 يناير بميناء الحديدة باليمن.

وأضاف: نحن على تواصل مع الشركة المشغلة للسفينة، وتم إبلاغنا، بأن الطاقم المكون من 11 شخصاً على متن السفينة بينهم سبعة من الهند، ونعلم أيضا من الشركة ومصادر أخرى، أن جميع أفراد الطاقم الهنود في أمان.

وتابع باجتشي، قائلا "إن الحكومة الهندية تبذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج المبكر عن مواطنيها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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