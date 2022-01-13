مجلس الشعب السورى: حريصون على تطوير العمل المشترك مع «النواب» العراقى

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ، حرص المجلس على الاستمرار في تطوير وتعزيز العمل البرلماني المشترك مع مجلس النواب العراقي، بما يصب في مصلحة المجلسين والبلدين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة بعثها الصباغ إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة، وأعرب الصباغ عن تمنياته لمجلس النواب العراقي بالتوفيق والنجاح.

وعلى صعيد آخر، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة كوفيد19، إلزام الوافدين إلى العراق، المواطنين والأجانب، بإبراز شهادات تلقي لقاحات كوفيد.19.



وشددت اللجنة في ختام اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان صحفي، على ضرورة ان يكون كارت اللقاح للوافدين يحتوي على رمز التحقق رمز استجابة سريعة يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد19، إضافة إلى فحص بي سي أر سلبي يثبت خلوه من مرض كوفيد19، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله إلى العراق.

وألزم البيان جهاز الأمن الوطني بمتابعة ظاهرة شهادات اللقاح وبطاقات تطعيم لقاح كوفيد19، الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها، والتأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية وعدم السماح لهم بالسفر.

ومن جانبه، توقع المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة، فيما بين أن وزارة الصحة طلبت تشديد الإجراءات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن 186 ألف قطعة سكنية وزعت بين المواطنين لغاية الآن، لافتا إلى أن الحكومة ماضية بتوزيع المزيد من قطع الأراضي السكنية بين المواطنين المسجلين بمبادرة داري.