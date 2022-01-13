وزير خارجية السعودية يؤكد حرص المملكة على استقرار الأوضاع فى كازاخستان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص المملكة على استقرار الأوضاع في كازاخستان.



وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، للأمير فيصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حيث ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، التأكيد على أن عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلده ستنطلق يوم صباح الخميس.

وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

يشار إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان ارتفعت إلى ما يقرب من 220 مليون دولار أمريكي، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان.