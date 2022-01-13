اقتراح قانون أمريكى لمعاقبة بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا

قدّم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اقتراح قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وينصّ اقتراح قانون "الدفاع عن سيادة أوكرانيا" على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول "غزو" أو "تصاعد" للأعمال العدائية الروسية ضدّ أوكرانيا.

كما ينصّ الاقتراح على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا من أجل التعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدّمته إدارة بايدن لكييف العام الماضي.

وازدادت حدّة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، العضو النافذ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان إنّ "هذا النص يظهر بوضوح أنّ مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا".

ويحضّ النصّ أيضاً الولايات المتّحدة على "النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة" لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يعتبر أنّه "أداة تأثير خبيثة لروسيا".

ويحظى هذا النصّ بدعم 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، في مقدّمهم زعيمهم تشاك شومر، والبيت الأبيض.

وأشارت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إميلي هورن إلى أنّ هذا الاقتراح سيوجّه إذا ما أقرّ "ضربة قوية للاقتصاد الروسي".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجاهل حلف "الناتو" لمبادرات روسيا لخفض التصعيد يخلق شروطًا مسبقة للنزاع ويقوض الأمن، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين قدم في اجتماع مجلس "روسيا ـ الناتو"، اليوم، توضيحات بشأن الجوانب العسكرية لمشروع الاتفاق الروسي بشأن الضمانات الأمنية.