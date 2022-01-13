الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة النيجيرية ترفع الحظر عن «تويتر» بعد 7 أشهر من الحظر

تويتر
تويتر

أعلنت الحكومة النيجيرية، أنها أنهت الحظر المفروض على "تويتر" منذ سبعة أشهر بعد حذف شبكة التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس محمد بخاري.

وحجبت نيجيريا موقع "تويتر" في يونيو بعدما حذفت الشركة تغريدة للرئيس بخاري، ما أثار احتجاجًا دوليًا على حرية التعبير.

وحظرت الشبكة بعدما حذفت الشركة الأمريكية تغريدة لبخاري كتب فيها: "سنخوض الحرب معهم باللغة التي يفهمونها"، في إشارة إلى المسؤولين عن أعمال العنف التي كانت جارية في جنوب شرق نيجيريا إذ تتهم الحكومة الانفصاليين بالوقوف وراءها، واعتبرت الشبكة الاجتماعية أن بخاري انتهك قواعد الاستخدام.

وتجري الحكومة و"تويتر" مفاوضات منذ ذلك الحين بشأن استعادة الخدمة بناء على مجموعة من الشروط.

وجاء في بيان صادر عن مدير وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات في البلاد كاشف أنوا عبدالله: "الحكومة الفدرالية النيجيرية طلبت مني إبلاغ الجمهور بأن الرئيس محمد بخاري.. وافق على رفع الحجب عن موقع تويتر في نيجيريا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا".

وتقول السلطات النيجيرية، إنه بعد أشهر من المفاوضات، وافقت "تويتر" على "كل الشروط التي حددتها الحكومة الفدرالية" خصوصًا في ما يتعلق بالضرائب وإدارة المحتويات التي لا تحترم قوانين نيجيريا.

ولم ترد الشركة الأمريكية على الفور على طلب وكالة "فرانس برس" للتعليق.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا من بين الدول التي انضمت إلى الجماعات الحقوقية في إدانة حجب الموقع باعتباره مضرًا بحرية التعبير في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

يذكر أن الحكومة النيجيرية أعلنت عن مقتل 200 شخص على الأقل في عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا، شمال غرب البلاد، معلنة أن أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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