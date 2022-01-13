الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 6323 إصابة جديدة بكورونا

تونس
تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 6 ألاف و323 شخصا، ووفاة 8 حالا بفيروس (كورونا ) خلال ال24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 24 ألفا و271 تحليلا مخبريا أمس ، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 26.05%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و731 حالة.


وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 1138 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين701 ألف و142 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 462 مصابا، بينهم 53 حالة جديدة أمس، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 112 حالة، في حين يخضع 17 شخصا للتنفس الاصطناعي.
 

وفرض تونس حظر تجوال ليلي للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل موجة وبائية جديدة تجتاح البلاد.

وقررت الحكومة، عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، منع التجول ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي.

ويجري تطبيق هذا القرار في الولايات التونسية بحسب نسبة الإصابات بالفيروس، كما قررت الحكومة تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات المفتوحة للعموم في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 10 آلاف و907 أشخاص ضد فيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم، منذ انطلاق الحملة في شهر مارس الماضي إلى 6 ملايين و69 ألفًا و911 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- في بيانٍ اليوم الأربعاء- أن عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و469 ألفًا و554 شخصًا تلقوا جرعتين من اللقاح، ومليون و600 ألف و357 شخصًا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون.

وأضاف البيان أن عدد المسجلين على منظومة تلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و769 ألفًا و207 حالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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