الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض أعداد الإصابات بكورونا فى لندن يرفع الآمال بانحسار أوميكرون

بريطانيا
بريطانيا

انخفض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن مما رفع الآمال بانحسار تفشي المتحور أوميكرون.


وقال مكتب الاحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 3 .4 مليون في الأسبوع الأول من يناير، مقابل 7 .3 مليون حالة الأسبوع السابق،وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.


وحصدت إنجلترا الحصة الأكبر من الاصابات، وسجلت أكثر من 7 .3 مليون إصابة، وأعلى معدل اصابات بمعدل 1 لكل 15 شخص، ولكن الاصابات في لندن التي كانت مركز تفشي الفيروس انخفضت من 1 لكل 10 أشخاص إلى 1 لكل 15 شخصا.


وفي سياق متصل، قال البروفيسور ديفيد هيمان، بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن المملكة المتحدة ستكون من بين أوائل الدول التي تخرج من أزمة جائحة كورونا أو كوفيد-19.


وأضاف، في كلمة عبر حديث عبر الإنترنت، خص به المركز البحثي في "تشاتام هاوس"، الأربعاء، إن المملكة المتحدة بدأت في رؤية علامات تدل على أن المرض قد أصبح مرضاً وبائيًا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


وشهد يوم الثلاثاء 379 حالة وفاة بكوفيد، وهو أعلى رقم منذ فبراير من العام الماضي، لكن الحالات تراجعت حيث تم تسجيل 120 ألفا و821 حالة فقط.


وقال هيمان إن المملكة المتحدة هي على الأرجح واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات من حيث مناعة السكان؛ مضيفا أنه لن يتم الإعلان عن انتهاء جائحة كوفيد في جميع أنحاء العالم حتى تكمل جميع البلدان ما يتعين عليها القيام به لجعل هذا الفيروس أكثر ترويضًا ويصبح مرضا وبائيا.

 

وتابع: "بشكل عام، الآن، البلدان التي نعرفها أفضل في نصف الكرة الشمالي لديها مراحل متفاوتة من الوباء. وربما، المملكة المتحدة، هي الأقرب من أي بلد للخروج من الوباء إذا لم تكن قد خرجت بالفعل من الوباء ولديها المرض المتوطن مثل الفيروسات التاجية الأربعة الأخرى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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