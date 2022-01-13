وزير الرياضة يشيد بالتعاون المثمر والبناء مع الاتحاد العربى للتطوع

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع الاتحاد العربي للتطوع، موضحًا أن الاتحاد يذخر بالعديد من الكوادر والخبرات في مجال العمل التطوعي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالفعاليات التي ينفذها الاتحاد مثل قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية وغيرها من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي من شأنها نشر ثقافة التطوع في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء الأربعاء، مع حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، على هامش مشاركته كمتحدث في جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جهته، أشاد "بوهزاع" بمنتدى شباب العالم وموضوعاته المتعددة، موجهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة لتمكين الشباب وتأهيله والتنمية التي تحققت في مصر على مدار السبع سنوات الماضية.

وأشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاستعداد لتنفيذ النسخة الثانية من ملتقي الشباب العربي والأفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية والذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التطوع بين الشباب العربي والأفريقي، وتوفير منصة عربية وأفريقية لإطلاق مبادرات تطوعية جديدة، وتوطيد أواصر الصداقة بين الشباب العربي والأفريقي، وتعزيز الوسطية والاعتدال والتعايش، وتوظيف التطوع لخدمة السياحة الوطنية، واستثمار التطوع في تنمية المجتمعات، وتعزيز مهارات التطوع الإبداعي لدي الشباب.

وتناول اللقاء التطرق الفعاليات التي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للتطوع، والتي من بينها ملتقي الشباب العربي والأفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال، والخطة المستقبلية للتعاون بين الوزارة والاتحاد.