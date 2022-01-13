الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دورات لتدريب الشباب والفتيات وذوى الهمم على المهن الحرفية واليدوية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

استعرضت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات وذوي القدرات الخاصة على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت منال جمال الدين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفقًا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، والفتيات وذوي القدرات الخاصة وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصاديًا بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب إلى أهمية إقامة مشروعات حرفية صغيرة للشباب لخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وتخدم المجتمع، كما تساهم المشروعات الحرفية الصغيرة في تمكين المرأة وذوي القدرات الخاصة اقتصاديًا وتوفر لها ولأسرهم مصدر دخل مادي منتظم، مثمنًا علي ضرورة الاستفادة من طاقاتها ومشاركتها في التنمية المنشودة من خلال إكسابها خبرات جديدة من خلال تدريبهم.

وفي ذات السياق، قالت منال جمال:" إن الإدارة العامة للتدريب الشباب أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات وذوي القدرات الخاصة على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية".

وتتضمن الدورات التدريبية التي تنفذ بمشاركة الشباب والفتيات وذوي القدرات الخاصة بمراكز الشباب (مشغولات يدوية - منسوجات يدوية - كروشيه وتطريز وشموع وخياميه - نحت على جزور النخل - تصنيع ديكور بالفخار - تابلوهات خشب - تدوير مخلفات النخيل - أعمال نجارة - أعمال سباكة - اعمال كهرباء - اكسسوارات بسلك النحاس - اعمال فنية بعجينة السراميك - تنمية موهبة الخياطة والتفصيل - صنيع المنتجات الجلدية - تصنيع خرز - تصنيع السجاد اليدوي).

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