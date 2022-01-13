«الحج والعمرة» السعودية: 60 ألف شخص أدوا العمرة الأربعاء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 21 مليونا و820 ألفا و148 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم الأربعاء.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 190 ألفًا 175 تصريحًا، منها 129 ألفا و878 مصلين، و60 ألفا و297 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 75 ألفا 70 مصليا و63 ألفا و912 معتمرا يوميا.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و867 ألفا 377 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 13 آلاف و279 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 11 آلفًا و97 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 24 آلاف 376 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف 206 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و58 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.

وأضافت أن التطبيق قد أطلقته وزارة الخارجية السعودية لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين وتسيير الإجراءات لدخولهم الأراضى المقدسة، وستقوم المملكة العربية السعودية بالتوسع فى استخدام التطبيق فى عدد من الدول وفقا لخطة زمنية.

