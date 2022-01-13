الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السيسى»: تمسك مصر بوجود اتفاق قانونى ملزم فيما يخص سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. 

 

وقال الرئيس السيسي ـ خلال كلمته التي ألقاها، مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ مساء اليوم الأربعاء،: أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقاً للمعدلات الدولية في هذا الشأن مشدداً عَلى مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. 

 

وعن القضايا الأفريقية، أكد الرئيس السيسي دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الأفريقية، مشددا على أن مصر تحترم خصوصية كل دولة ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وداعمة لكل ما فيه الخير والسلام والبناء لكافة الأشقاء.

 

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت أمس الأول الاثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "العودة معًا"، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات : إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الجاري.


ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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