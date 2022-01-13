الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يصعد لأعلى مستوى فى شهرين مع هبوط المخزونات الأمريكية

النفط
النفط

 سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين  بدعم من شح في المعروض مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى أدنى مستوى منذ 2018.

وتلقت السوق دعمًا أيضًا من تراجع الدولار وانحسار القلق حيال تأثير المتحور أوميكون لفيروس كورونا على الطلب.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 413.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر  2018، وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاضًا قدره 1.9 مليون برميل.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 95 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 84.67 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 85.21 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.42 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 82.64 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى 83 دولارا أثناء الجلسة.

وقال محللون إن تراجع الدولار كان المحرك الرئيسي لصعود أسعار النفط في جلسة اليوم متقدمًا على الهبوط في المخزونات الأمريكية.

ومن شأن تراجع العملة الخضراء أن يجعل عقود النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعًا قويًا في ديسمبر.

وكانت قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط جاء أقوى من التوقعات، في الوقت الذي كانت تأثيرات انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على الاقتصاد أقل من التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة قوله في مؤتمر صحفي: "آليات الطلب أقوى مما كان يعتقد الكثيرون من مراقبي السوق، نتيجة  ضعف تأثير المتحور أوميكرون بشكل أساسي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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