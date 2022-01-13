«السيسى»: المرأة تقدمت الصفوف للحفاظ على الهوية المصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنحيازه بشكل كامل للمرأة بصفة عام والمرأة المصرية بصفة خاصة.

وقال «السيسي» ـ خلال كلمته التي ألقاها، مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ مساء اليوم الأربعاء،: "انحاز لتمكين المرأة تقديرًا واحترامًا لقدراتها وإمكانيتها، ولا يوجد لدينا أي تمييز ضدها"، موضحًا دورالمرأة المصرية التي تقدمت الصفوف للحفاظ على الهوية المصرية ومستقبل أبنائها.

وعن ملف التكنولوجيا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت على تطوير ملف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خلال السنوات الماضية.

وأضاف «السيسي»: "اهتمامنا بملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأ من 3 سنوات، وهذا الأمر كان داعمًا ومساندًا لنا أثناء جائحة كورونا".

وتابع الرئيس السيسي: "كنا رقم 40 على إفريقيا في سرعة الإنترنت منذ 3 سنوات، واتخذنا قرارًا لتطوير المنظومة وطبقًا للمعايير أصبحنا رقم 3 على إفريقيا في سرعة الإنترنت، وما زال العمل مستمرًا للتطوير".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".