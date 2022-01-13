الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد: أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة الخارجة الأحد المقبل

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأنه سيتم تنظيم رحلة أسبوعية بمعرفة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى مدينة الخارجة بدءًا من الأحد المقبل.

يُذكر أنه بإضافة رحلة مصر للطيران إلى رحلتي شركة الخدمات البترولية تنتظم لدى المحافظة ثلاث رحلات جوية أسبوعية  (القاهرة- الخارجة).

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث عدد من المشروعات ومتابعة منظومة التموين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث بدء طرح المنطقة اللوجستية المزمع إنشائها وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع، وخطة إنشاء عدد من الصوامع بمركز الداخلة لإستيعاب إنتاج المحافظة من محصول القمح، والتنسيق لإفتتاح فرع لأحد السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة.

وفي سياق متصل، التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس علاء الدين عبد الفتاح، وذلك لعرض المخطط الاستراتيجي للمحافظة،  بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكّد العرض أن المحافظة هي ظهير مصر الأخضر والمستدام الزاخر بالموارد الطبيعية، واستعرض مقومات وتحديات وقضايا التنمية، موضحًا المشروعات المقترحة وتكلفتها، ودور المحافظة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، قدّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكر للهيئة، مُشيرًا لأوجه التنمية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد، ومؤكدًا أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا لدعم المحافظة ووضعها على خريطة التنمية.

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محافظ الوادي الجديد انتظام رحلة أسبوعية للشركة مصر للطيران مدينة الخارجة رئيس الوزراء دعم الاستثمار والسياحة وخدمة المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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