السيسى: لا يستطيع أحد فرض القبضة الأمنية على المصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب المصرى قبضة أمنية، كاشفًا أنه سبق أن قال هذا الأمر للسفيرة الأمريكية فى عام 2011.

وقال الرئيس السيسي، علي هامش لقائه، مع شركاء التنمية خلال فعاليات اليوم الثالث منتدي شباب العالم من مدينة شرم الشيخ: "قلت للسفيرة الأمريكية فى لقاء مسجل فى محاضر رسمية عام 2011، اللى هيحكم مصر الإخوان، وبعدين هيمشوا لأن الشعب المصرى شعب لا يقاد بالقوة، ولا يمكن أن يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية وهذا ماحدث".

كما أكد السيسى أن المنظمات الدولية حين تدعم مصر فإنها تقدم دعما لدولة يعيش فيها 100 مليون إنسان، وهذه هى أعلى درجات حقوق الإنسان، مشددا على أن مصر تتعامل بمنتهى الشفافية".

وأوضح الرئيس: "لا نقبل أبدا بأى سلوك غير منضبط طبقا للمعايير المعمول بيها أو أشد".

وعن أزمة اللاجئين، أكد الرئيس السيسي، أن مصر يعيش فيها 6 ملايين لاجئ ولم تسمح لهؤلاء الملايين بالعبور عبر المتوسط إلى أوروبا وتهديد أمنها والتسبب في عدم استقرار أوروبا.

واعتبر أن احتفاظ مصر باللاجئين مسار أخلاقى وإنسانى وأمنى، وأن اللاجئين في مصر يعيشون حياتهم مثل أى مصرى.

وعن الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصرى تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي ولم يخرج مصري للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه، علما أن وقتها لم نكن نعرف أن هناك كوفيد 19.