«السياحة»: إيفاد لجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

أوفدت وزارة السياحة والأثار، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، خلال الأيام القليلة الماضية، لجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استكمالًا للحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة.

وكشفت الوزارة عن قيام هذه اللجان بالتفتيش على ما يقرب من ٧٩ فندقًا، من بينها تلك المنشآت الفندقية التي استقبلت ضيوف منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بالمدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجنة مازالت متواجدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ للمتابعة المستمرة للمنشآت الفندقية، والتأكد من تلافي أي ملاحظات تم أو يتم رصدها بأي منها.

وقامت هذه اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من بينهم مديري المنشآت الفندقية المستضيفة للوفود بالمدينة، ومسئولي كل من غرفة المنشآت الفندقية بالمدينة، ووكيل أول وزارة الصحة، ومسئولي الطب الوقائي بالمدينة، والجهات المنظمة لمنتدى شباب العالم، للتأكيد على كل من ضرورة التزام المنشآت الفندقية بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وتوفير غرفة فى كل منشأة فندقية لعمل PCR للوفود المشاركين، وكذلك عيادة طبية فى كل منشأة تكون على المستوى المطلوب، ومتابعة المستوى السياحي وتطبيق اشتراطات السلامة الصحية، ومستوى أداء العاملين بها.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان قامت بمتابعة المستوى السياحي والصحي لتلك المنشآت، وجودة الخدمات المقدمة بها، والتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بها وبجميع المرافق الموجودة بها.

وأوضح "العاصي"، أن هذة اللجان تعمل في ضوء الدور الرقابي للوزارة وحرصها على المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة به

من جانبه، أكد محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، أنه تم خلال المرور توجيه المنشآت الفندقية نحو ضرورة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والسياحة الخضراء، وجعل الفنادق صديقة للبيئة، وذلك في ضوء الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، والمقرر استضافته العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

وفى ذات السياق، بدأت وزارة السياحة والأثار بإيفاد لجان لإعادة تقييم مستوى كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية Hospitality Critiria (HC)، وذلك في إطار حرص الوزارة على الإرتقاء بمستوى المقصد السياحى المصري وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب والمستوى العالمي.

وقد بدأت الوزارة بإعادة تقييم الفنادق والمنتجعات السياحية الموجودة بمحافظة البحر الأحمر، وفي محافظة جنوب سيناء، ثم باقي المنشآت الفندقية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتصنيف( HC) تم وضعه بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالي على الدرجة العالمية المناسبة لها، والذي سيتم على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية.