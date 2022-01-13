«صحة الغربية»: استمرار تنظيم قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية سجين التابعة لمركز قطور ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية وزارة الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له، إن القافلة تستمر لمدة يومين تضم تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والآشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي فى أول يوم على 1050 مواطنًا، وتحويل حالات إلى مستشفى قطور المركزي، وتطعيم 100 مواطن بلقاح كورونا المستجد، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وفى سياق متصل أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعى غير مرخص وبه عمالة غير مرخصة، و يقوم ببيع أدويه تخسيس مجهولة المصدر وممنوع تداولها وغير حاصلة على تصريح وزارة الصحة بالمحلة الكبرى، وتم عمل محضر بالواقعة وتحريز الأدوية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغرببة، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.